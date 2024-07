Foto: o povo capa

Na esteira da proposta que tramita na Câmara Federal, para aumentar a pena a quem abortasse, ao igualar a prática ao crime de homicídio, O POVO trouxe dados sobre abuso sexual e sobre nascimento de crianças nascidas de meninas com idades entre 10 e 14 anos no Ceará. Foram 249 nascidos vivos de crianças e adolescentes nessa faixa etária este ano, informou ao O POVO a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) em 2 de julho último. Em todo o ano passado, esse número foi de 681. Já em relação aos dados de estupro, 583 meninas de até 14 anos foram abusadas sexualmente somente no primeiro semestre deste ano. O levantamento foi destaque de manchete da edição de terça-feira, 23, do O POVO.