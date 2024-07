Dra. Silvana é oficializada candidata

O PL confirmou em convenção partidária, ontem, a deputada estadual Dra. Silvana como candidata à Prefeitura de Maracanaú, distante 25,49 km de Fortaleza. Em evento com lideranças evangélicas e muitas orações, ela anunciou como candidato a vice-prefeito o pastor Cleiton Daniel.

O evento contou com a presença em peso de membros do PL como o presidente estadual Carmelo Neto, o deputado federal e marido de Silvana, Dr. Jaziel, a deputada federal Carla Zambelli e os pré-candidatos a prefeitos, André Fernandes, de Fortaleza, e Coronel Aginaldo, de Caucaia. O senador Eduardo Girão (Novo), também marcou presença.

Carmelo afirmou no discurso que Maracanaú é uma das prioridades do PL no Ceará e também confiar na vitória, além de dizer que o principal adversário é o PT, embora o partido não tenha candidato próprio e apoie a reeleição de Roberto Pessoa (União Brasil). (Guilherme Gonsalves)