Está aberta a temporada de convenções no Ceará

Espécie de carnaval fora de época da política, o período de convenções partidárias é aquele momento no qual as siglas aglomeram suas lideranças (homens de meia idade trajando camisas empapadas de suor) em palanques bambos nos ginásios de faculdades ou escolas, enquanto o povão se espreme lá em baixo, entre chuva de papel picado, baterias e o grito da turma dos "babões", sempre prontos a levantar uma salva de palmas ao menor sinal de bocejo do cacique.

Nas arquibancadas, uma miríade de faixas "espontâneas" confeccionadas por vereadores colore o ambiente, que deflagra, oficialmente, o início da campanha - não com pedido de votos aberto (mas às vezes até isso). Para animar, exércitos de militantes balançando, sem muito entusiasmo ou convicção, as bandeiras dos partidos.

Neste fim de semana, uma série de eventos do tipo demarcou essa etapa preciosa do calendário eleitoral. Agremiações como PSD, Avante, PL, PDT e outras, dos mais variados matizes ideológicos, formalizaram suas chapas, anunciaram apoios já esperados e renovaram seus estoques de promessas. Sempre num tom de indisfarçável indignação, postulantes se esgoelaram, criticando as mazelas da cidade, no que fazem muito bem - melhor ainda se não esperassem quatro anos.

Embora sejam divertidas e empolguem as multidões, as convenções se estendem por somente três semanas, encerrando-se no dia 5, quando já nenhum partido terá esperado para colocar o bloco na rua.