Bia Haddad vence francesa Varvara Gracheva e avança

Foto: Luiz Candido/CBT Bia Haddad durante treino em São Paulo

Neste domingo, a brasileira Bia Haddad, número 22 do mundo, derrotou a francesa Varvara Gracheva, número 68, por dois sets a um, pela primeira rodada da chave de simples das Olimpíadas de Paris, e avançou para a segunda fase. Na quadra sete de Roland Garros, as parciais foram 6/4, 4/6 e 6/0. Com o triunfo, a brasileira agora enfrenta a eslovaca Anna Schmiedlova, que bateu a inglesa Katie Boulter, por 2 sets a 0, também neste domingo. A próxima etapa da competição acontece entre os dias 29 e 30 de julho.(AFP) Leia mais no Caderno de Esportes