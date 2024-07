Kelvin Hoefler termina na sexta colocação no skate street masculino

Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Kelvin Hoefler durante disputa da final do Skate Street

Nesta segunda-feira, 29, pela final do skate street masculino das Olimpíadas 2024, Kelvin Hoefler terminou na sexta colocação, com 270,27 pontos. A disputa por medalha foi de alto nível, com japonês Yuto Horigome conquistando o bicampeonato olímpico, com 281,14.

Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

O pódio foi completado pelos norte-americanos Eaton Eagger e Nyjah Huston, respectivamente segundo e terceiro colocados, com 281,04 e 279,38 pontos. Em Tóquio, Hoefler conseguiu a prata, mas nesta edição dos Jogos não foi capaz de repetir o feito.

Na primeira fase da competição, os atletas tiveram duas tentativas e apenas a melhor delas foi utilizada na classificação geral. Em sua primeira tentativa, Kelvin conseguiu acertar as manobras e terminou com a pontuação de 87,25.

Pela segunda volta, o brasileiro sofreu uma queda, sendo descartada a pontuação e a da primeira tentativa se mantendo. Nesta etapa, portanto, ele terminou na sexta colocação.

Na segunda fase, são cinco tentativas de manobra, com as duas melhores prevalecendo. Já na sua primeira tentativa de manobra na segunda fase, Kelvin conseguiu 90,14.

O brasileiro, porém, caiu na segunda oportunidade e zerou. Já na terceira tentativa, Kelvin conseguiu acertar e fez 93,32.

Em sua quarta tentativa, ele, novamente, falhou e tinha que superar a sua primeira nota nesta etapa para subir ao pódio, o que não aconteceu.

Confira a pontuação da final de skate street nas Olimpíadas 2014

1º Yuto Horigome (Japão): 281,14

2º Eaton Jagger (Estados Unidos): 281,04

3º Nyha Houston (Estados Unidos): 279,38

4º Sora Shirai (Japão): 278,12

5º Richard Tury (Eslováquia): 273,98

6º Kelvin Hoefler (Brasil): 270,27

7º Cordano Russel (Canadá): 211,80

8º Matias Dell Olio (Argentina): 153,98