Município de Itatira registra tremor de terra na manhã de ontem

Foto: Reprodução/ Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis-UFRN) Município de Itatira registra tremor de terra na manhã desta segunda-feira, 29

O município cearense de Itatira, distante 214 km de Fortaleza, registrou um abalo sísmico de 2.6 graus na escala m.R, desenvolvida especialmente para abalos sísmicos ocorridos no Brasil. A vibração ocorreu a aproximadamente 15 km do distrito de Lagoa do Mato.

O professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Eduardo Menezes, explicou que o fenômeno é comum em algumas regiões do Nordeste, no entanto, o município de Itatira ainda não havia registrado nenhum tremor “nessa ordem de grandeza ou menor”.

Ele menciona que, habitualmente, as vibrações resultam de falhas geológicas devido às pressões submetidas no interior da terra. O docente pontua que não é possível antever tremores de terra em nenhuma região do planeta, contudo, após a ocorrência deles um estudo pode ser feito a fim de mapear o território e saber a recorrência em regiões circunvizinhas.

“Esse tremor específico, em Itatira, é considerado um tremor pequeno, de baixa intensidade, mesmo sentido pela população. Se a gente pegar na tabela de gráfico de tamanho de magnitude ele é um evento bem pequeno, mas não deixa de ser observado pela população”, esclarece.

O professor tranquilizou a população, afirmando que é normal que os moradores se assustem com o tremor, mas reiterou que vibrações nesta ordem de grandeza “trazem apenas o susto, não danos estruturais”.

Apesar de não haver riscos, a Defesa Civil de Itatira realizou, por volta das 15 horas desta segunda, uma vistoria no local a fim de saber se o abalo resultou em danos aos moradores da localidade.

O Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis-UFRN) ficou a cargo do registro do tremor. A unidade monitora fenômenos de vibrações em todo o Nordeste.

“Eu estava no meu serviço fazendo o almoço e de repente o chão estremeceu e algumas coisas saíram do lugar. Pensei que o mundo ia cair numa banda, foi um balanço de terra que só Deus sabe”, relata Elizângela Nascimento, moradora do distrito de Lagoa do Mato, em Itatira.

“Foi um susto tão grande que eu não sei dizer se foi questão de minutos ou segundos, eu andei sem querer. Depois saí pra ver se não tinha sido alguma coisa, tipo o portão da garagem caindo ou algum ferro, mas não. Pouco depois começaram a falar que tinha sido um tremor de terra”, complementa Elizângela.

Ceará registrou 21 tremores de terra nos primeiros seis meses de 2024

Dados do Labsis-UFRN mostraram que, nos primeiros seis meses deste ano, 21 casos de abalos sísmicos foram registrados pela unidade. O número sinaliza uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 35 casos nesta categoria.

No último sábado, tremores de terra foram registrados em Sobral e Meruoca, distante 233 km e 257 km de Fortaleza, respectivamente.

A magnitude preliminar do fenômeno foi calculada em 1,7 m.R, segundo o LabSis-UFRN. O sismo foi sentido na região da Serra da Meruoca, próximo ao município de Sobral, e não causou danos ou prejuízos.

Mesmo não resultando em danos ou grandes problemas na região, segundo o LabSis-UFRN, desde 2023 foram 11 episódios de vibrações só na Serra da Meruoca.