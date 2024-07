Primeira fase da licitação da obra do Rio Granjeiro é concluída

Foto: Divulgação/Secretário de Infraestrutura do Crato OBRA do canal do Rio Granjeiro é licitada

A primeira fase de licitações da obra do Rio Granjeiro, no município do Crato, a 538 quilômetros de Fortaleza, foi concluída na última sexta-feira, 26. O processo será dividido em duas etapas e somará investimentos superiores a R$ 150 milhões.

Os recursos serão divididos entre Estado e União, com R$ 126 milhões, referentes a essa primeira licitação, providos pelo Governo do Ceará, e mais R$ 26 milhões custeados pelo Governo Federal por meio do Novo PAC.

A reforma consiste na reconstrução do canal do rio no trecho entre a ponta de Bia e o mercado Valderi Peixoto. Os serviços serão voltados ao aumento da capacidade de vazão, com uma mudança de formato das sessões, que hoje são trapezoidais, para retangulares.

No trecho correspondente a avenida José Alves de Figueiredo serão construídas galerias de cinco por dois metros, aumentando a vazão atual de 60 metros cúbicos (m³) para 140 m³.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura do Crato, Ítalo Samuel, a obra deverá resolver os problemas de alagamento causados pelas águas do rio.

“Vai ser diminuída a energia com que essa água vem, porque ela vem com muita velocidade e às vezes acaba transbordando por causa disso. Sem dúvidas é um projeto pensado para solucionar definitivamente a condução das águas do Rio Granjeiro”, explica, em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

A oferta da empresa vencedora, dentre as mais de 30 participantes da licitação, deverá passar por processo de aprovação e depois seguir para firmamento de contrato, quando serão estabelecidas as normas de serviço e prazo de entrega da obra. Entretanto, a expectativa é de que a reforma seja concluída cerca de um ano após o início.