Brasil perde para França e soma 2ª derrota seguida no handebol feminino em Paris

Foto: Aris Messinis/AFP A ala esquerda francesa Grace Zaadi Deuna (C) tenta marcar para a lateral esquerda brasileira #77 Kelly Rosa durante a partida de handebol feminina do Grupo B da rodada preliminar feminina entre França e Brasil dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, na Arena Paris Sul, em Paris, em 30 de julho. , 2024

A seleção feminina de handebol foi derrotada pela França na 3ª do Grupo B da Olimpíada de Paris, nesta terça-feira, 30. Agora, o Brasil acumula dois reveses e uma vitória nesta etapa da competição.

Com o placar final de 26 a 20, as brasileiras chegaram próximo do empate no começo dos dois tempos de jogo, mas as francesas encerraram as duas etapas com vantagem de pontos.



O jogo desta terça-feira foi o terceiro da fase da rodada da Fase de Grupos do handebol feminino. Em partidas anteriores, a seleção teve vitória de 29 a 18 na estreia contra a Espanha e foi derrotada na rodada seguinte pela Hungria, no placar apertado de 25 a 24.

O próximo jogo das atletas acontece na quinta-feira, 1ª, às 4 horas, contra a Holanda, em duelo decisivo por uma chance de classificação.

O Brasil faz seu último jogo na fase de grupos diante da Angola, no sábado, 3, às 9 horas.