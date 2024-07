Guilherme Schmidt e Ketleyn Quadros são eliminados nas oitavas de final do judô

Foto: Jack Guez/AFP Ketleyn Quadros e Agbegnenou nas Olimpíadas de Paris 2024

No terceiro dia de disputas individuais do judô nas Olimpíadas, os judocas brasileiros Guilherme Schmidt e Ketleyn Quadros foram eliminados nas oitavas de final na manhã desta terça-feira, 30.

No masculino, Guilherme Schmidt foi eliminado na categoria até 87kg após sofrer um wazari do italiano Antonio Esposito no golden score. Antes de chegar às oitavas, o brasileiro havia vencido o macedônio Edi Sherifovski por dois wazaris ainda no tempo regulamentar.

Já nas disputas individuais femininas, Ketleyn Quadros foi eliminada na categoria até 63kg ao ser derrotada pela atual campeã olímpica Clarisse Agbegnenou. A adversária francesa é a sexta colocada no ranking mundial e favorita ao ouro na categoria. Na luta de estreia, Ketleyn havia vencido a espanhola Cristina Cabaña Perez, favorita do confronto.

Com as eliminações, o Brasil chega ao segundo dia sem medalhas no judô. Nesta quarta-feira, 31, o Brasil voltará a disputar medalhas no esporte com Rafael Macedo na categoria até 90kg. Nas disputas femininas da categoria até 70kg, não haverá judoca brasileira na disputa.

Judô nas Olimpíadas de Paris 2024

Modalidade responsável por trazer mais medalhas para o Brasil nos Jogos Olímpicos, o judô foi o esporte responsável pela primeira medalha do Brasil nestas disputas de Paris. No primeiro dia de competições individuais, Willian Lima venceu uma medalha de prata na categoria até 60kg. Enquanto nas disputas femininas, Larissa Pimenta conquistou uma medalha de bronze na categoria até 48kg.