Governo do Ceará inaugura Vila Social no bairro Messejana

Foto: Bárbara Mirele Inauguração ocorreu na noite desta quarta-feira, 31

O Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), inaugurou na noite desta quarta-feira, 31, a nova Vila Social no bairro Messejana, em Fortaleza.

Equipamento, terceiro do tipo a ser entregue em 2024, conta com espaços como areninha, ginásio poliesportivo e área para aula de ritmos voltada a terceira idade.

As Vilas Sociais são coordenadas pela Secretaria da Proteção Social (SPS), com apoio das secretarias do Esporte (Sesporte) e da Juventude (Sejuv).

Onélia Santana, titular da SPS, esteve presente no evento e falou sobre a importância de locais desse porte para o desenvolvimento dos cearenses e do Estado.

"(A vila) é garantia de direitos da criança, do adolescente, do adulto, do idoso (...) Aqui é um espaço de convivência, de desenvolvimento, de oportunidade", destacou a secretária.

Equipamento entregue hoje conta com espaços para a realização de aulas de ritmo para terceira idade, areninha, ginásio poliesportivo, pista de cooper e skate, salas de qualificação profissional e inclusão digital.

Em 2024 já foram entregues outras duas vilas, estando elas situadas nos bairros Genibaú e Canindezinho.

Obras foram realizadas pela Superintendência de Obras Públicas (SOP). Até o fim deste ano, segundo informou Onélia, um quarto equipamento do tipo deve ser entregue, dessa vez no Conjunto Ceará.

Segundo o secretário do Esporte Rogério Pinheiro, o espaço — que antes era uma vila olímpica —, agora está totalmente revitalizado e reconstruído:

"Com um viés muito maior do que possuía antigamente, que trabalhava para o social somente no esporte. Hoje não, integrado à SPS e a Sejuv, entregamos espaços que vão revitalizar e capacitar a nossa juventude".

A secretária da Juventude Adelita Monteiro destacou a importância da terceira Casa da Juventude (Caju), inaugurada no novo equipamento. "As Cajus são instrumentos para cada jovem de Messejana e bairros vizinhos realizarem os seus sonhos. É um espaço para os jovens usarem do jeito que quiserem", afirma ela.

Segundo o governador Elmano de Freitas, o objetivo das inaugurações, além da inclusão em áreas de vulnerabilidade social, é oferecer uma programação aliando oficinas esportivas e atividades de capacitação profissional.

"Acredito que aliado ao enfrentamento firme contra a violência, que já estamos fazendo com mais policiais nas ruas, mais viaturas, mais equipamentos, é fundamental também investir em políticas sociais de inclusão em áreas de vulnerabilidade", afirmou Elmano.

Expectativas da população

A auxiliar de cozinha Edilane de Castro, 48, acredita que o equipamento é uma boa oportunidade para os jovens e adultos. "É uma área de lazer boa, para não ter aquelas violências que teve em outras areninhas". Ela também acredita que a partir desta inauguração, o Estado passará a olhar mais para a comunidade.

A depiladora Maria Liziee, 39, acredita que a vila trará mais lazer às crianças e aos adultos. "Acima de tudo isso, também vai trazer mais segurança. Além de trazer mais crescimento para toda a população".

O jovem Aglailton, 19, conta que com os vários projetos, a comunidade será mais beneficiada. "Antes não tinha nada que valorizasse o espaço", lembra. Ele também relata que irá participar dos campeonatos esportivos que acontecerão: "Vou tentar participar do (campeonato) de muay thai. Já faço capoeira e kung fu, além do skate e futebol".

O estudante Thiago, 16, relatou alguns descontentamentos com a pista de skate. "(A pista) não está encerada e está rachando; a estrutura foi mal feita e falta um corrimão. Minhas expectativas estão nos cursos, que vão ser muito bons", disse. Sobre as críticas feitas pelo jovem, a assessoria de comunicação da SPS informou que "o responsável técnico ouviu a opinião e irá avaliar os ajustes necessários". (Colaborou: Gabriela Almeida)

Atualizada às 22h40min

