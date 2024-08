Ana Patrícia e Duda vencem italianas e seguem 100% no vôlei de praia em Paris

Foto: Thomas SAMSON / AFP Ana Patrícia e Duda levaram a melhor sobre dupla italiana no vôlei de praia

A dupla brasileira formada por Ana Patrícia e Duda superou as italianas Valentina Gottardi e Marta Menegatti, nesta quinta-feira, 1º, pela terceira rodada da fase preliminar do vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris. A partida terminou em 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/10.

Com um primeiro set mais equilibrado, Duda e Ana conseguiram triunfar por 21 a 17, sem muitos sustos. No segundo, as brasileiras se sobressaíram com facilidade e venceram por 21 a 10, sem dar chance para as italianas.

Com a terceira vitória, Ana Patrícia e Duda seguem invictas nos Jogos. Além de 100%, a dupla brasileira ainda não perdeu sets na competição, tendo vencido duplas do Egito, Espanha e agora Itália por 2 a 0.

A próxima partida de Duda e Ana Patrícia será contra a dupla segunda colocada da repescagem, pelas oitavas de final do vôlei de praia em Paris.