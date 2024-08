Brasil bate o Japão e garante classificação no vôlei feminino em Paris

Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP Por 3 setes a 0, Brasil garante vaga nas quartas de finais

A seleção brasileira de vôlei feminino teve uma atuação dominante na segunda rodada do Grupo B nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, nesta quinta-feira, 1º. O Brasil atropelou o Japão com vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25-20, 25-17 e 25-18, e garantiu a classificação antecipada para as quartas de final.

ACOMPANHE atualizações das Olimpíadas 2024 no canal de Esportes do O POVO no WhatsApp

No domingo, 4, o Brasil voltará as quadras para disputar o primeiro lugar no grupo com a Polônia. Antertiormente, a seleção já havia vencido o jogo contra Quênia, por 3 sets a 0, na segunda-feira, 29, em sua partida de estreia.

As seleções de vôlei feminino estão divididas em três grupo com quatro equipes. Neste momento, o Brasil está em lugar, com pontos. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final. As outras duas vagas serão para os dois melhores terceiros colocados.

Vale ressaltar que, com a vitória, o a equipe de vôlei feminina brasileira está em primeiro lugar do grupo B. A Polônia, sua próxima adversária, está em segundo.