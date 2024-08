ENCONTRO NO O POVO

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 01-08-2024: Reunião diretoria O Povo, com Luciana Dummar. (Foto: Fernanda Barros / O Povo)

A presidente do Grupo de Comunicação O POVO, jornalista Luciana Dummar, recebeu ontem, 1º, visita de representantes de instituições ligadas a Portugal. O grupo entregou à presidente homenagem póstuma a Demócrito Dummar, seu pai, pelo apoio dado ao fortalecimento dos laços culturais e comerciais entre Brasil e Portugal. Participaram do encontro o vice-cônsul de Portugal em Fortaleza, Rui Almeida; o presidente da Câmara Brasil Portugal - Ceará, Raul dos Santos Neto, o diretor de Relações Internacionais, Rômulo Alexandre Soares, e o assessor de imprensa, Lucílio Lessa; o representante do Conselho das Comunidades Portuguesas, José Augusto Wahnon; e o vice-presidente da Sociedade Beneficente Dous de Fevereiro, José Antônio Nogueira. Do encontro, também participaram o diretor Corporativo do O POVO, Cliff Villar, e os de Jornalismo, Ana Naddaf e Erick Guimarães.