Observatório Nacional da Indústria lança mapeamento de dados de inovação

Foto: JOSE SOBRINHO/ divulgação GUILHERME Muchale, economista chefe do Observatório da Indústria da Fiec

O Observatório Nacional da Indústria e a Rede de Observatórios lançaram o Atlas da Inovação, uma plataforma online e interativa com dados específicos dos principais ativos de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) nacionais.

Lançado nesta quarta-feira, 31, a ferramenta visa impulsionar a colaboração e o desenvolvimento no campo da inovação.

Também, a plataforma tem como objetivo ser uma fonte vasta para a consulta de indicadores relevantes ao campo, além de contribuir para a compreensão e o aprimoramento no setor industrial.

No lançamento, Guilherme Muchale, economista chefe do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), destacou a chegada da ferramenta para o campo nos setores.

“Eu fico muito feliz de estarmos aqui neste momento, por meio de um trabalho coletivo, executado de uma maneira cooperada e que é uma palavra-chave para a inovação”.

Com função de mapeamento geográfico, é possível identificar técnicas e tecnologias existentes em determinada região e campo de atuação.

A plataforma oferece um detalhamento dos ativos em cada mesorregião e unidade federativa do Brasil.

Ao todo, para a realização do mapeamento, foram 107 mil ativos mapeados, 21 categorias de ativos, 20 mil instituições de ensino, 4 filtros por localidade (municípios, estados, mesorregiões e regiões brasileiras), 23 fontes de dados e ativos categorizados em 23 diferentes setores.

Atlas da Inovação: veja o que a ferramenta oferece

Dados classificados por setor econômico: a ferramenta permite obter dados classificados por setor econômico;



Resultados de buscas personalizadas: os usuários podem gerar resultados de buscas por meio de um ou mais filtros;



Informações detalhadas sobre ativos de inovação: a plataforma oferece informações detalhadas sobre cada ativo de ciência, tecnologia e inovação, incluindo endereço, contato, área de atuação, responsável e geolocalização;



Tomada de decisão mais clara e assertiva: ao fornecer uma visão detalhada e personalizada dos ativos de inovação;



ao fornecer uma visão detalhada e personalizada dos ativos de inovação; Cobertura geográfica ampla: a plataforma contempla unidades da federação (UF), mesorregiões e municípios do Brasil.

Atlas da Inovação: categorização

Habitats de inovação: aceleradoras, centros PD&I, centros PD&I - Sistema Indústria, incubadoras, instituições de fomento e inovação, laboratórios de pesquisa, Observatórios da Indústria, parques tecnológicos e científicos, e patentes.

Empresas com potencial inovador: empresas beneficiadas com a Lei do Bem, empresas beneficiadas com financiamento não reembolsável, empresas com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para inovação, empresas de alta densidade tecnológica, empresas residentes em parques tecnológicos, startups.

Instituições de ensino: cursos de pós-graduação STEM, escolas técnicas, escolas técnicas Senai, instituições de ensino superior (IES), institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica.



