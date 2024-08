PM recebe 60 viaturas para reforçar segurança no interior do Ceará

Foto: Helene Santos/Governo do Ceará Novas 60 viaturas, para reforçar ações de segurança no interior do Ceará, são entregues à PMCE

Novas 60 viaturas policiais, que atuarão no interior do Estado, foram entregues à Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) na manhã desta quinta-feira, 1º, no Polo da Lagoa da Parangaba, em Fortaleza. Outras 68 viaturas, para a Capital e região metropolitana, já haviam sido entregues em junho.

O governador do estado, Elmano de Freitas (PT), destaca que 1.100 policiais estão prestes a se formar na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp). Na ocasião, ele também destacou os 420 policiais civis e 80 peritos forenses que foram chamados.

"Se eu chamo mais policiais, também é [necessário] garantir melhores condições de trabalho e de segurança: viaturas, armamento, fardamento etc. Nós estamos fazendo esse trabalho intensivo para fortalecer as forças de segurança para o combate ao crime no Estado do Ceará", ressalta.

A gestão ainda pretende desenvolver políticas públicas para os jovens de regiões mais afetadas pelo crime organizado. "Nós precisamos definir algumas áreas, onde a violência está crescendo [para] intensificar as políticas sociais, em especial para a juventude, para que não sejam aliciadas para o crime", diz o Governador.

Elmano também citou a reabertura do Hospital da Polícia Militar do Ceará (HPM/CE). Hoje, o hospital funciona como Hospital José Martiniano de Alencar (HMJMA), mas vai passar por uma transição para atender apenas integrantes das forças de segurança.

A situação foi motivo de protestos por parte de pacientes e funcionários do local, na última sexta-feira, 26. Eles acreditam que a mudança prejudicaria os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), pois estes seriam transferidos para outros hospitais.

"Eu pretendo continuar aumentando o serviço público de saúde para a população em geral, mas também entendo que é justo que, na medida que eu amplio [a rede], garantir serviços de saúde para os policiais", pontua.

Qual o modelo dos veículos?

30 veículos (modelo Duster); Serão destinados ao Policiamento Ostensivo Geral (POG) no Interior do Estado.

11 veículos (modelo Spin); Serão destinados ao Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRE).

19 bases móveis.