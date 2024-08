Número de incêndios no Ceará aumenta 12,75% no primeiro semestre de 2024

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Foto de apoio ilustrativo. Bombeiros foram acionados ao local

O Ceará registrou um total de 714 incêndios em residências no período entre janeiro e junho de 2024. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE), número é 12,75% maior ao registrado no primeiro semestre de 2023, quando foram identificados 623 ocorrências do porte.



Em nota publicada nessa quinta-feira, 1º, a corporação considerou disparo como "preocupante" e reforçou "a necessidade de medidas preventivas para garantir a segurança contra incêndios" desse porte.

Entre elas estão: a manutenção preventiva do sistema elétrico e da central de gás de cozinha, a manutenção da rede elétrica a cada cinco anos e a troca periódica do kit gás de cozinha.

Aumento do índice segue uma tendência que já vinha sendo observada. De acordo com CBMCE, ao longo de 2023 foram identificados 1339 chamados para incêndios em residências, número que superou os quatro anos anteriores, onde foram observados: 2022 (1184), 2021 (1020), 2020 (1040) e 2019 (935).

Neste ano de 2024, o incêndio do porte mais recente na madrugada do sábado, 27, quando uma ocorrência do tipo resultou na morte de um homem, uma mulher e uma cadela em um apartamento no hotel Iracema Travel, em Fortaleza.

O presidente da Associação das Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará (Adconce), Rudy Fernandes, destaca a importância da responsabilidade e da manutenção preventiva nos condomínios:

"A responsabilidade do síndico e do condomínio é garantir que todos os equipamentos de segurança contra incêndio estejam em conformidade (...) É fundamental que o síndico verifique regularmente a recarga dos extintores e a manutenção de todos os equipamentos, como mangueiras de incêndio, hidrantes e sprinklers", diz.

"A atenção à questão elétrica é crucial, pois problemas nesse sistema são uma das principais causas de incêndios. Contratar um técnico ou engenheiro eletricista para verificar a fiação, conexões e disjuntores é uma medida preventiva importante. Além disso, é essencial seguir dicas básicas de segurança, como desligar equipamentos elétricos ao se ausentar por longos períodos e afastar materiais inflamáveis de possíveis focos de incêndio", completa.