As novidades da segurança pública

Nesta semana, Roberto Sá deu mais detalhes sobre o que vem desenvolvendo e o que pretende desenvolver à frente da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em entrevista à Rádio O POVO CBN na quarta-feira, 1º, o secretário descreveu, entre outros, as mudanças realizadas no setor de inteligência das forças de segurança e falou sobre como pretende atacar os “hotspots” de criminalidade.

Mas o maior destaque foi o anúncio do retorno do sistema de metas. Quando adotado em 2014, a política premiava agentes de segurança por redução de indicadores de criminalidade — à época, havia meta de reduzir em 6% o número de homicídios por trimestre. Ainda é estudado como serão as metas estipuladas. Como bem frisou Sá, a meta não pode nem ser impossível, a ponto de não estimular mudanças de comportamento, nem, pelo mesmo motivo, serem tão fáceis. Também é bem-vindo o anúncio da volta de um cientista-chefe, cargo vago na SSPDS desde fevereiro. Pesquisa e avaliação são questões fundamentais na segurança pública do século XXI.

Novidades não são, por si, boas notícias, já que, evidentemente, novas ideias também podem naufragar. Não se sabe se as medidas adotadas por Sá surtirão efeito, mas, acima de tudo, é interessante ver gestores inquietos e ávidos por novas soluções. Não se pode fazer o mesmo de sempre e ainda assim esperar resultados diferentes. Que esse espírito se faça presente em outras áreas do setor.