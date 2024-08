Retorno das metas de redução da criminalidade

Foto: o povo capa

O Ceará voltará a ter metas de redução de crimes. Foi o que anunciou o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, em entrevista ao programa Debates do Povo, da Rádio O POVO CBN. A afirmação foi a manchete do O POVO de quinta-feira, 1º. A edição detalhou que o novo sistema de metas deve ser estabelecido até o final do ano. Ainda sobre segurança pública, a pasta avalia projeto cotado para o Cientista Chefe da área, que prevê pesquisar facções e fazer diagnóstico sobre saúde mental das polícias Militar e Civil.