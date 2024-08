Comunidades no Boa Vista têm registrado tiroteios há cerca de uma semana

Foto: Jewel SAMAD / AFP PROVA teve o resultado mais apertado da história olímpica dos 100 metros

As comunidades 1º de Abril e 30 de Abril, localizadas nas proximidades da avenida Alberto Craveiro, no bairro Boa Vista, em Fortaleza, têm sofrido há, pelo menos, uma semana com tiroteios decorrentes do confronto entre as facções criminosas Massa Carcerária e Comando Vermelho (CV).

Neste domingo, 4, disparos de armas de fogo voltaram a ser registrados na região. Helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) chegou a ser acionada para ajudar nas diligências das forças de segurança no local.

Além da Polícia Militar, equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) também foram deslocadas para a região, informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Na noite de sábado, 3, também houve registro de confronto na comunidade 30 de Abril. Um suspeito, identificado como Antônio Gilberto Araújo da Silva, foi preso em flagrante portando, entre outros, uma pistola calibre 9mm, munições, carregador, 352 gramas de maconha, rádio comunicador e balaclava.

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), policiais realizavam patrulhamento de rotina na região, quando se depararam com uma barricada e um grupo de, aproximadamente, 10 homens, sendo que alguns estavam armados.

Os PMs passaram a perseguir os criminosos, que correram em direção a um matagal. No local, Antônio Gilberto foi encontrado, deitado na lama, com uma bolsa, onde estavam os ilícitos. Os demais criminosos conseguiram fugir.

Em depoimento, Antônio Gilberto disse que estava, ao lado dos outros homens, fazendo a “contenção” da comunidade, pois os “inimigos” estavam “indo lá atirar para expulsá-los do local”.

Contra Antônio Gilberto, havia um mandado de prisão condenatório pelo crime de integrar organização criminosa. Em junho último, ele foi sentenciado a oito anos de prisão por integrar a Massa. Antônio Gilberto negou a acusação, afirmando que seu irmão era quem era envolvido com facção e que, provavelmente, foi confundido com ele.

Na tarde de quinta-feira, 1º, um outro tiroteio havia sido registrado na comunidade. Na ação, não houve presos ou feridos, informou a Polícia Militar. Na madrugada de quarta-feira, 31, a PM foi acionada para uma outra ocorrência de tiroteio na 30 de Abril.

Novamente, não houve feridos ou presos, mas equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam), da PM, apreendeu 51 munições de diversos calibres, incluindo 43 munições de calibre 5.56 e dois carregadores de fuzil. Por fim, na segunda-feira, 29, também foram registrados disparos na região.

Em nota, a SSPDS frisou que a PM “segue ocupando a região diuturnamente a fim de combater as ações criminosas, por meio do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática e motopatrulhamento do 19º BPM, além de equipes especializadas como o Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e unidades do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque)”.