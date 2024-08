Valdileia Martins sente lesão e abandona final do salto em altura

Foto: Ben STANSALL / AFP A brasileira Valdileia Martins recebe atendimento médico enquanto compete na qualificação do salto em altura feminino do evento de atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no Stade de France, em Saint-Denis, ao norte de Paris, em 2 de agosto de 2024.

A brasileira Valdileia Martins sucumbiu às dores no pé esquerdo e desistiu da final da prova do salto em altura, neste domingo, na Olimpíada de Paris-2024. A atleta chegou a se apresentar para a decisão no Stade de France, em Saint-Denis, mas sentiu o desconforto na corrida para fazer o primeiro salto, abandonando a disputa logo em seguida.

Valdileia chegou a fazer normalmente o seu pré-aquecimento, após ser avaliada pelos médicos, e estava confiante de que poderia ao menos participar da final. Ao ser apresentada no estádio, exibiu um largo sorriso, disposta a competir. Porém, ao chegar o momento do seu primeiro salto, ela demonstrou dores no pé esquerdo.

A brasileira fez o movimento de iniciar a corrida, rumo ao sarrafo, mas parou antes do meio do caminho. Na sequência, fez um sinal de que estava abandonando a disputa. Na fase classificatória, a atleta de 34 anos havia igualado o recorde brasileiro ao saltar 1,92m. Terminou na 11ª posição entre as 30 concorrentes.

Valdileia estava disposta a competir no sacrifício neste domingo, após sofrer a lesão no pé esquerdo na fase de classificação, na sexta-feira. Ela se machucou na segunda tentativa de alcançar 1,95m. Após derrubar o sarrafo, ficou deitada no colchão com dores e tirou a sapatilha esquerda. Depois, sentou na beira do equipamento e saiu, pulando no pé direito, amparada por um membro da área médica da organização. Deixou o estádio de cadeira de rodas.

Na sequência, a equipe da atleta constatou uma entorse no médio pé esquerdo, com um edema, além de dores no local. O problema físico pode ter atrapalhado os saltos da brasileira uma vez que a lesão influi diretamente na corrida da atleta na preparação para o salto.

A atleta também vem enfrentando um outro desafio nos últimos dias. Na segunda-feira, Valdileia foi informada por familiares da morte do seu pai, Israel Martins, aos 74 anos, vítima de um ataque cardíaco. Ele foi um dos principais incentivadores da filha no esporte, a ajudou a improvisar materiais para simular uma prova de salto em altura em sua casa, em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), em Querência do Norte (PR).

Valdileia não pôde acompanhar o velório do pai presencialmente e decidiu permanecer nos treinamentos para a prova do salto em altura dos Jogos de Paris-2024. Tendo o pai como grande apoiador, a atleta optou por persistir em um sonho que também era dele.

"Meu pai sempre me deu força, minha mãe e meu irmão estão assistindo e são minha força. Eles falaram para eu ficar e competir pelo meu pai. Sabia que seria a maior prova do ano, sexta eu saltei por ele", afirmou, em entrevista à TV Globo, após a desistência. "Não consegui competir, mas tenho muito orgulho de onde cheguei."

NA PISTA

Outro brasileiro competindo na segunda sessão do dia, Lucas Carvalho anotou o tempo de 45s85 nos 400 metros. Ficou em 39º, precisando disputar a repescagem para tentar seguir vivo na disputa. "Agora é focar e ver os detalhes para melhorar amanhã. Vou tentar dormir bem", disse o atleta, em entrevista ao canal SporTV.