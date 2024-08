Elmano assina mensagem que amplia licença paternidade para servidores estaduais

Foto: FÁBIO LIMA ELMANO falou sobre envolvimento dele nas eleições

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), assinou uma mensagem que amplia de cinco para 20 dias o prazo da licença paternidade para servidores estaduais, conforme anunciado nas redes sociais do gestor nesta segunda-feira, 5. Texto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa do Estado (Alece).

Em publicação realizada, o mandatário cearense destacou que medida, adotada no mês do Dia dos Pais, deve garantir que os homens fiquem mais inseridos na rotina de cuidado dos filhos recém-nascidos.

"Essa é uma conquista que contribui para mudanças culturais, colaborando para a desconstrução da ideia de que as mulheres têm mais aptidão para o cuidar do que os homens", escreveu o governador do Ceará.

"Como pai, compreendo a importância da presença paterna para o desenvolvimento emocional infantil saudável", destacou ainda.