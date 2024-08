Dora Varella termina em 4º lugar na final do Skate Park nas Olimpíadas de Paris

Foto: Alexandre Loureiro/COB 2024.08.06 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Skate Park - A atleta brasileira Dora Varella compete na final olímpica da modalidade

Dora Varella terminou na quarta posição na final do Skate Park feminino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, nesta terça-feira, 6. A maior nota da brasileira foi 89.14, mas acabou não sendo o suficiente para entrar no pódio.

As oito atletas classificadas para a decisão tinham direito a três voltas e apenas a maior nota era levada em consideração para definir as posições finais de cada uma.

Dora Varella abriu a final com uma boa volta e, logo em sua primeira tentativa, tirou 85.06. Depois do encerramento da primeira rodada, a brasileira estava na terceira posição. Apesar da queda, Dora ficou com 77.62 na segunda corrida e acabou caindo para a quinta colocação.

Na última tentativa para entrar na briga por medalha, a brasileira fez mais uma boa volta, mas a nota de 89.14 não foi o suficiente para entrar no pódio. Dora Varella terminou a final na quarta posição.

A medalha de ouro foi conquistada pela australiana Arisa Trew, de apenas 14 anos, com a nota de 93.18. A japonesa Cocona Hiraki ficou com a prata (92.63) e a britânica Sky Brown completou o pódio com o bronze (92.31).