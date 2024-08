Concurso dos Correios abre inscrições nesta quarta, 7; salários chegam a R$ 6,8 mil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Inscrições podem ser realizadas até dia 8 de setembro

O concurso público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) está com inscrições abertas a partir desta quarta-feira, 7. Ao todo, serão 33 vagas para cargos de níveis médio e superior. No Ceará, há apenas uma oportunidade, além do cadastro reserva.

As vagas disponíveis são dos seguintes setores: técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Já o salário inicial varia entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48.

Os interessados podem se inscrever, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), até o dia 8 de setembro. A taxa custa R$ 70.

Os candidatos que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros da família de baixa renda ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa até o dia 15 de agosto.

Além disso, vale ressaltar, que 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 20% para as que se declararem negras.

CONFIRA AQUI o edital completo.

Cronograma

Publicação do edital: 23/7

Inscrições: 7/8 a 8/9

Período para solicitar isenção da taxa: 7/8 a 15/8

Último dia para pagamento da taxa de inscrição: 9/9

Divulgação dos locais de prova: 30/9

Aplicação das provas objetivas: 13/10

Divulgação dos gabaritos preliminares: 13/10

Publicação do resultado final das provas objetivas: 28/10

Resultado preliminar do concurso público: 13/11

Resultado final e homologação do concurso público: 20/11

Enem dos concursos: saiba como deve funcionar e a média salarial para as vagas

Mais notícias de Economia