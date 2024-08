Elmano promete comprar e colocar bíblias nas escolas estaduais do Ceará

Foto: FÁBIO LIMA ELMANO em missa na Catedral

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), afirmou que irá garantir um projeto de lei para comprar bíblias cristãs e disponibilizar nas escolas estaduais. A fala do petista foi feita no congresso evangélico "Ceará Pentecostal", na Igreja do Senhor Jesus, ao lado do deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos).

"'Apóstolo, a gente tem lei para garantir Bíblia nas nossas escolas? Aí ele disse: governador, o que eu posso lhe dizer é que eu tenho um projeto'", disse Elmano em vídeo publicado nas redes sociais do deputado.

"E eu tô aqui para dizer a vocês, o projeto será aprovado, as bíblias serão compradas e serão colocadas nas escolas do Estado", afirmou o governador petista enquanto Luiz Henrique chorava.



O projeto em questão é o PL 71/2022 intitulado "Bíblia nas Escolas", onde ficará estabelecido caso aprovado a temática como pauta transversal na grade curricular das escolas públicas cearenses, perpassando disciplinas como História, Geografia, Filosofia, entre outros.

De acordo com a proposição de Apóstolo Luiz Henrique, o "Bíblia nas Escolas" não altera a grade curricular, mas adiciona um currículo convencional extra.