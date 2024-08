Homenagem à Joelma Leal na CMFor

Foto: João Filho Tavares Joelma Leal é homenageada pelo Corecon-CE

A jornalista Joelma Leal, ombudsman do O POVO, foi homenageada pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-CE), em Sessão Solene na Câmara Municipal de Fortaleza. Também receberam a comenda os economistas Raquel da Silva Sales, Ricardo Antônio de Castro Pereira, Fabrício Carneiro Linhares e a professora Maria Helena Lima Sousa (in memoriam). A solenidade celebra o Dia do Economista e homenageia profissionais que são destaque na área. Também participou o presidente do Corecon-CE, Igor Lucena. A Sessão atendeu a um requerimento do vereador Professor Enilson.