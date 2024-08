Rainha do baile

Foto: o povo capa

Seis vezes em cima de um pódio olímpico. O feito, completado com um ouro no solo na última segunda-feira, 5, alçou a ginasta Rebeca Andrade à condição de maior medalhista olímpica da história do Brasil. Em Paris-2024, Rebeca brilhou individualmente, com uma prata no individual geral e uma no salto e o ouro do solo, derrotando Simone Biles; e em grupo, encabeçando a conquista do inédito bronze por equipes. A cena, com Rebeca no merecido lugar mais alto, ladeada por outras duas ginastas negras, coroa a majestosa carreira da pequena gigante de 1,55m. O momento e a conquista da ginasta valeram destaque de manchete do O POVO de terça-feira, 6.