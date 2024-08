Quatro pessoas são baleadas em Fortaleza; garoto de 14 anos está entre vítimas

Foto: Divulgação/SSPDS Foto de apoio ilustrativo. Viatura da Polícia Civil do Estado do Ceará

Quatro pessoas foram baleadas no bairro Vila Peri, em Fortaleza, nesse sábado, 10. As vítimas têm idades de 14, 22, 29 e 46 anos. As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Conforme o órgão, as vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades hospitalares. O caso foi registrado em via pública e a Polícia foi acionada para o local.

Em nota à imprensa nesse sábado, a SSPDS afirmou que a ocorrência estava em andamento e que a Polícia Civil do Ceará deve investigar o caso.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.