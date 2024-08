Roubos caem 15,5% em julho no Ceará, divulga Secretaria da Segurança

Foto: Divulgação/Thiago Gaspar/Casa Civil CELULARES recuperados foram entregues em cerimônia ontem

No Ceará, os números de roubos caíram 15,5% em julho na comparação com julho de 2023. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no mês passado, foram registrados 3.011 Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs) em todo o Estado, enquanto, em julho de 2023, esse número havia sido de 3.564.



Em press release divulgado nesta segunda-feira, 12, a SSPDS ressaltou que os roubos caíram em julho em todas as quatro regiões nas quais o Ceará é dividido pela pasta. Em Fortaleza, ocorreram 2.118 CVPs em julho deste ano contra 2.431 de julho de 2023 — redução de 12,9%.



Nos municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza, a queda foi de 23,1%. Enquanto, em julho deste ano, foram registrados 483 roubos, em julho de 2023, foram 628.



Na Região Norte do Estado, os CVPs saíram de 275 registros em julho de 2023 para 221 em julho deste ano, o que representa uma retração de 19,6%. Por fim, na Região Sul, foram registrados 189 CVPs em julho deste ano contra 230 em julho de 2023 — diminuição de 17,8%.



A SSPDS destacou que, no acumulado de janeiro a julho deste ano, também há redução no número de roubos na comparação com o mesmo período do ano passado. Nos sete primeiros meses do ano, o Estado registrou 22.261 roubos, 11,3% a menos que os 25.098 casos registrados de janeiro a julho de 2023.



Para a pasta, os resultados positivos se devem a ações desenvolvidas pelas forças de segurança, a exemplo dos programas Segurança no Ponto e Meu Celular. O primeiro reforça o policiamento em pontos de ônibus cujas estatísticas indicam haver um maior número de roubos.



Já o Meu Celular é uma ferramenta que auxilia na recuperação de aparelhos furtados ou roubados. Nesta segunda, em evento realizado no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), o Governo do Estado anunciou que 2.700 celulares já foram recuperados desde que o programa foi lançado, em abril deste ano.



Em fala divulgada pela assessoria de comunicação da SSPDS, o secretário Roberto Sá afirmou ter ressaltado, em conversa com os comandantes das forças de segurança, a necessidade de dar mais “visibilidade” ao policiamento, sobretudo, o patrulhamento ostensivo.



“As pessoas se sentem mais seguras vendo mais policiais nas ruas e vendo as viaturas circulando", afirmou Sá. “E houve um empenho muito grande das nossas Forças em estarem mais presentes em todos os territórios, onde as pessoas estão, onde elas trabalham, onde estudam e por onde passam. Isso certamente impediu e inibiu ações criminosas”.