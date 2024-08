Concurso da Susep é aprovado; serão 75 vagas

Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará O prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame será de dois meses

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a realização de concurso público para o provimento de 75 vagas na Superintendência de Seguros Privados (Susep).

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), na quarta-feira, 14, as oportunidades exigirão nível superior e serão para o cargo de analista técnico.

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação do anúncio.

Além disso, o prazo mínimo de antecedência entre a publicação do edital do concurso e a realização da primeira prova do certame será de dois meses.

Superintendência de Seguros Privados

A Susep é uma autarquia da administração pública federal vinculada ao Ministério da Fazenda. A instituição é responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.

Além disso, o Órgão foi criado em 1966 pelo Decreto-lei nº 73. Com a missão de "desenvolver os mercados supervisionados, assegurando sua estabilidade e os direitos do consumidor."

Concurso Susep 2010

A última seleção para a autarquia ocorreu em 2010, sob organização da Escola de Administração Fazendária. No certame foram oferecidas 138 vagas para o cargo de analista técnico, nas áreas de controle e fiscalização, atuária, administração e finanças e tecnologia da informação.

A remuneração inicial foi de R$ 12.413,65. Além disso, a seleção contou com provas objetiva e discursiva.

