Pai de Lamine Yamal, destaque da Espanha, é esfaqueado em Barcelona

Joia do Barcelona e destaque da Espanha, o jogador de 17 anos, Lamine Yamal vive um duro golpe. O pai do atleta, Mounir Nasraoui, foi esfaqueado nesta quarta-feira, 14, em terras espanholas. De acordo com o jornal La Vanguardia, a violência contra o genitor do atleta ocorreu no município de Mataró. Ele foi encaminhado ao hospital Can Ruti de Badalona, mas já está em casa sem risco de vida, conforme informações complementares do portal Relevo.

O crime ocorreu quando o pai do jogador culé estaria passeando com o cachorro pelo bairro. De acordo com interlocutores, o homem foi atacado por um outro sem qualquer possibilidade de defesa e a polícia foi chamada. Até oito veículos de polícia teriam ido até o local atender a ocorrência.

De acordo com a unidade de investigaaão da Polícia da Catalunha, as investigações sobre o crime já estão em andamento, com "várias detenções de suspeito".

A motivação do crime não foi divulgada, mas conforme divulgado pelo La Vanguardia pode ter ligação com uma briga anterior, por motivos desconhecidos. Há ainda a possibilidade de motivação política. Lamine Yamal foi criado em Rocafonda, bairro humilde da cidade de Mataró e de maioria imigrande. O lugar sofre com constantes ataques por parte de um partido de extrema-direita espanhola, o VOX, e já foi defendido em diversas ocasiões por Mounir Nasroui.