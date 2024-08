Avião cai na zona rural do MT e deixa cinco mortos, incluindo piloto

Foto: Reprodução/PMMT AVIÃO tinha capacidade para 8 pessoas e estava regular

Um avião bimotor caiu nesta quinta-feira, 15, na zona rural de Apiacás, município a 1.005 quilômetros (km) de Cuiabá. Segundo o portal G1 Mato Grosso, morreram no acidente o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, dois netos dele, um funcionário e o piloto da aeronave de modelo King Air. Não há registro de que alguém tenha sido ferido em solo.

Queda de avião em SP: corpos de empresários do Ceará chegam ao Estado; ENTENDA

O avião caiu em uma fazenda próxima ao rio Teles Pires, segundo a Polícia Militar confirmou ao G1. Há dois dias, Arni estava hospedado em uma pousada na divisa entre Mato Grosso e Pará. Na manhã de ontem, o empresário havia deixado a hospedagem visando retornar para casa.

A aeronave explodiu no momento da queda, conforme informações da Polícia Civil. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, foi acionado para investigar o acidente.

De acordo com dados do Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave foi fabricada em 2010, tinha capacidade para transportar até oito pessoas e estava em situação normal de aeronavegabilidade.

Arni estava registrado como proprietário do avião. Ele possui uma empresa de sementes no Mato Grosso e já foi presidente do União Rondonópolis, time atualmente na Série D do Campeonato Brasileiro.

Nas redes sociais, o União lamentou a morte de Spiering. “É com profundo pesar que recebemos essa notícia tão triste e trágica para a família, para nosso clube, para os amigos e para a cidade de Rondonópolis”.



A Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF) e a Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat) também lastimaram a morte de Spiering. Segundo a associação, o quinto passageiro do avião era Ademar de Oliveira Júnior, gerente comercial de uma das empresas de Spiering, a Sementes Ouro Branco. (Com Agência Brasil)

Avião da VoePass faz pouso técnico após suposta pane elétrica

Um avião da Voepass, que saiu de Rio Verde (GO), teria sofrido uma pane elétrica em pleno voo na noite desta quinta-feira, 15, precisando pousar no aeroporto de Uberlândia (MG). Conforme informações do jornal O Globo, a empresa confirmou o desvio da rota, mas alegou "questão técnica".

Ocorrência é registrada quase uma semana após a queda de uma aeronave, pertencente a mesma companhia aérea, que resultou na morte de 62 pessoas, em Vinhedos, cidade no interior de São Paulo.

Avião que apresentou problema hoje é um ATR-72 600, mesmo modelo que se acidentou na última sexta-feira, 9, e partiu de Rio Verde às 18h03min, com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP).

No entanto, às 19h15min ele fez um pouso em Uberlândia (MG). Uma fonte do setor teria afirmado ao O GLOBO que o pouso foi em razão de uma pane elétrica.

A torre foi informada da pane e a tripulação pediu prioridade para o pouso. Em nota divulgada, a empresa confirmou o desvio da rota e disse que houve "uma questão técnica" com a aeronave.

VoePass negou a pane elétrica total, que ocorre quando o avião fica totalmente no escuro, e alegou que o que houve no voo 2211 foi um pico de energia ou um "transiente elétrico".

"A Voepass informa que o voo prefixo PTB 2211, realizado em um ATR 72-600, que faz a rota Rio Verde-Guarulhos, fez um pouso técnico por volta das 19h15 de hoje em Uberlândia (MG) após identificação de uma questão técnica. A empresa informa que os 38 passageiros serão reacomodados para seguirem até Guarulhos (SP)", destacou empresa em nota.