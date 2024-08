Parque Rio Branco é reinaugurado em Fortaleza com areninha e memorial

Foto: Marcos Moura/ Prefeitura de Fortaleza/ divulgação ENTRADA do Parque Rio Branco, agora revitalizado

Dois anos após anúncio de requalificação, o Parque Urbano Rio Branco foi reinaugurado na manhã desta quinta-feira, 15, feriado de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza. O projeto de requalificação visou melhorar a segurança da região e foi elaborado por um viés sustentável e coletivo.

O equipamento recebeu novos gradis, pisos drenantes, itens de acessibilidade e quatro pontes de concreto com guarda-corpo em eucalipto sobre o riacho Rio Branco. Há também novas praças, anfiteatro, playgrounds, areninha e quadra de beach tennis.

Areninha do agora revitalizado Parque Rio Branco, com gramado sintético Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Quadra de Beach Tennis do Parque Rio Branco Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Brinquedos do Parque Rio Branco Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza

Uma das principais questões da população, antes do fechamento do parque para reforma, era com a segurança. Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), explicou que a guarda municipal permanecerá presente no parque mesmo após a inauguração.

"O parque foi modificado para melhorar a segurança. Até os caminhos foram pensados mais retilíneos, para trazer uma melhor visibilidade. O parque continuará protegido e será fechado às 20 horas, até para dar descanso à fauna do parque", explicou ele.

O projeto de requalificação conta, ainda, com banheiros públicos, vestiários, bancos, além de um núcleo da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor), que servirá de apoio para realização dos serviços de gestão, poda e paisagismo do espaço.

Alguns dos elementos da reinauguração devem ser entregues posteriormente, como o bicicletário. Outros, foram criticados por cidadãos presentes, como João Almeida, 65, instrutor de autoescola, que apontou ter percebido que o equipamento de musculação ao ar livre foram reaproveitados.

"Se percebe que foi feito um trabalho horrível de maquiagem, não colocaram novos. Espero que sejam substituídos", pontuou João.

"São serviços que a gente espera que venham posteriormente", acrescenta a jornalista Isabel Oliveira, 57. Isabel relatou já ter sido contaminada por uma larva no passado, antes do fechamento do parque para reabertura, na quadra de areia.

"Não consegui andar o parque todo ainda, mas precisa de limpeza, as árvores precisam de poda", complementou Isabel. Pontos de lixo são percebidos ao longo do parque, inclusive plásticos soltos descartados em áreas de areia.



Em nota, a Secretaria Executiva Regional 2 (SER 2) explicou que foram realizados diferentes serviços de limpeza no parque, como "capina, poda e varrição das áreas verdes, além da limpeza geral do espaço e vias adjacentes".

"No âmbito das atividades de Zoonoses, foram aplicados inseticidas e realizados tratamentos focais para o combate de possíveis focos de doenças transmitidas por insetos", acrescentou a pasta.

"A revitalização também abrangeu a recuperação de ponto de acúmulo de lixo, com uma campanha educativa paralela para conscientizar a população sobre a importância da manutenção do ambiente limpo e saudável", conclui a nota.

Apesar das questões citadas, Isabel Oliveira elogia as novas passarelas, o calçadão, e a areninha do parque. "Realmente estava decadente. Precisava de muitas melhorias. E hoje nós observamos algumas coisas na reinauguração. É bacana você ver renovação, algo novo para o São João do Tauape".

A Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) informou, por meio de nota, que o prédio da UrbFor servirá de apoio para realização das ações diárias e contínuas do núcleo de conservação do parque, que abrange os serviços de gestão, poda, limpeza e paisagismo do espaço.

De acordo com a pasta, para registrar solicitações de serviços públicos, os fortalezenses podem ligar para o telefone 156 ou por meio das Centrais de Acolhimento das Secretarias Regionais.

Projeto do Parque Rio Branco é sustentável, diz Seinf

O secretário de Infraestrutura de Fortaleza (Seinf), Samuel Dias, explana que o projeto de requalificação do Parque Rio Branco foi "todo pensado de forma sustentável" e discutido com a comunidade do entorno.

"Por isso a gente não teve pressa de fazer o projeto. Ele foi ajustado, modificado, conforme as demandas foram aparecendo. Mais de mil pessoas pediram essa areninha. E hoje está trazendo mais movimento, mais gente frequentando o parque. E é isso que a gente quer na nossa Cidade", explicou.

Além disso, o secretário complementa que a ideia era "fazer uma obra sustentável". Ele exemplifica isso por meio do novo piso de concreto, que agora é permeável e "melhora a qualidade urbanística do parque e a característica dele ser uma área de infiltração para alimentar o lençol freático da área".



"Tudo estudado, com muito cuidado. Os horários de funcionamento foram pensados para dar um descanso à fauna que vive no parque. À medida que o povo demandar mais coisas, a Prefeitura está disposta a fazer os ajustes que a comunidade achar melhor", finalizou.

Famílias disfrutando do revitalizado Parque Rio Branco nesta quinta-feira, 15 Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Exposições e brincadeiras são feitas durante inauguração do Parque Rio Branco nesta quinta-feira, 15 Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Prefeitura de Fortaleza realiza conscientização ambiental durante reinauguração do Parque Rio Branco nesta quinta-feira, 15 Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza

Para Luciana Lobo, secretária de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), o parque será "uma área que vai ter lazer, educação ambiental, preservação da natureza. Um espaço livre para brincar, para viver".

Ela diz que a pasta está "fazendo um plano de manejo de todos os parques urbanos de Fortaleza. É importante para entender como vão ser cuidados. Muito em breve, vai estar finalizado esse plano".

Parque Rio Branco recebe memorial e exposição

Além das mudanças ambientais e logísticas, o Parque Rio Branco recebeu também um memorial dedicado a contar a história do equipamento. Será possível conhecer as espécies de flora e fauna presentes na região e localizar cada parte do parque.

Com a reforma, a área verde passa a contar com uma galeria de exposições artísticas. São 13 intervenções artísticas, entre esculturas e painéis, que devem estimular a interação popular com o espaço e reforçar ideais de conservação e sustentabilidade.

Escultura permeia o Parque Rio Branco Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Escultura permeia o Parque Rio Branco Crédito: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza Novas pinturas no entorno do Parque Rio Branco Crédito: Yuri Allen/Prefeitura de Fortaleza Novas pinturas no entorno do Parque Rio Branco Crédito: Yuri Allen

Além do Joaquim Távora, a zona onde se localiza o Rio Branco abrange também os bairros de Fátima, São João do Tauape, Dionísio Torres e José Bonifácio. O parque tem cerca de 80 mil m².

O investimento da obra de requalificação foi de R$ 8 milhões, financiados pelo Fundo de Defesa do Meio Ambiente (Fundema).