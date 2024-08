Refeição fora do lar em Fortaleza sobe 13% em 2024

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP Escolhas de alimentos são melhores quando o trabalhador conta com vale-refeição, diz pesquisa

Fazer uma refeição completa fora de casa em Fortaleza ficou 13% mais caro em 2024, indica pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).

Calculado para a compra de um prato principal com bebida não alcoólica, sobremesa e café, o custo ficou em R$ 42,38. Apesar do aumento, está abaixo da média nacional de R$ 51,61.

O estudo foi feito entre março a maio de 2024, em 4.502 estabelecimentos comerciais, divididos nas cinco regiões, em 22 estados e no Distrito Federal pela empresa Mosaiclab, especializada em pesquisa de mercado.

Peso sobre o orçamento

A pesquisa da ABBT ainda aponta o peso da alimentação fora de casa para o orçamento familiar dos trabalhadores e aponta a necessidade de políticas de alimentação para este público.

No Nordeste, onde o salário médio calculado é de R$ 2.104, o impacto da refeição em estabelecimentos comerciais fica em 35%.

O cálculo considera a compra de comida por 22 dias no mês, considerando o preço médio da refeição de R$ 49,09.

"Para a ABBT, o resultado da pesquisa reforça a importância do Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT), na medida em que propicia, e até induz, a compra de uma alimentação saudável e com qualidade nutricional", diz o relatório.

A afirmação se ancora nas informações de vale-refeição, as quais indicam que os trabalhadores consomem 43%

mais feijão, arroz, salada e 33% mais carne, quando se compara com aqueles que não possuem esse benefício.

Preço médio da refeição nas capitais do Nordeste

Mesmo com o aumento de 13% entre 2023 e 2024, o custo médio da refeição completa em Fortaleza é um dos mais baixos entre as capitais do Nordeste.

Confira o ranking das capitais do Nordeste:

Natal (RN): R$ 56,18 Recife (PE): R$ 55,13 Maceió (AL): R$ 54,32 Salvador (BA): R$ 53,37 João Pessoa (PB): R$ 49,86 Aracajú (SE): R$ 46,50 São Luiz (MA): R$ 45,94 Fortaleza (CE): R$ 42,38 Teresina (PI): R$ 36,46

Valores por região

No País, o preço médio da refeição completa fora do lar subiu 10,8% e é de R$ 51,61, de acordo com a ABBT.

O valor só é superado pela região Sudeste, que teve aumento de 10,6%. Em termos de aumento, a líder foi a região Sul (14,2%) entre 2023 e 2024, com Nordeste (12,7%) e Centro-Oeste (8,3%) também com altas.

Confira o preço por região do País:

Sudeste: R$ 54,54 Nordeste: R$ 49,09 Sul: R$ 48,91 Norte: R$ 45,41 Centro-Oeste: R$ 45,41



