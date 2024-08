Governo entrega 59 viaturas em reforço às forças de segurança do Estado

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 16.08.24 - Governador Elmano de Freitas faz entrega de viaturas para Secretaria de Segurança Pública do Ceará (FCO FONTENELE / O POVO)

Nesta sexta-feira, 16, 59 novas viaturas foram entregues às forças de segurança do Ceará. Serão 12 veículos para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), 36 para a Polícia Militar do Ceará (PMCE), três para a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), seis para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e dois à Assessoria Biopsicossocial da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (ABIPS/SSPDS).

Evento de entrega aconteceu na Praça Nossa Senhora de Fátima, em Fortaleza, e contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do titular da SSPDS, Roberto de Sá, e demais titulares das instituições que compõem a segurança estadual. Solenidade contou ainda com a participação do pároco da Igreja de Fátima, padre Ivan, que abençoou os veículos.

Segundo o governador, novas medidas de segurança pública estão sendo preparadas para o Estado e deverão ser anunciadas nos próximos dias. “O importante é que estamos atuando de maneira integrada com todas as nossas forças de segurança, buscando um trabalho mais aproximado da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). E buscando interagir com mais intensidade com o Ministério Público e Judiciário”, afirma Elmano.

Ainda de acordo com ele, há um trabalho direto com dados e evidências que indicam onde estão os maiores índices de violência, homicídios, roubos e furtos. “A partir do trabalho da inteligência e da análise dos dados, vamos intensificando os trabalhos das nossas ações. O crime é sempre dinâmico, você realiza uma ação em determinada área, ele se modifica para outra”, explica.

De acordo com o titular da SSPDS, Roberto Sá, um grande investimento tem sido feito na Segurança, com novas tecnologias, aumento de horas extras, novas viaturas e armamentos. “Com isso, tem sido possível trabalhar cada vez mais, dia e noite, para a segurança da nossa população”, afirma.