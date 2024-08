Ex-presidente faz campanha em Caucaia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou Coronel Aginaldo à Prefeitura de Caucaia, ontem. De passagem pelo Ceará, o ex-mandatário havia participado de carreata ao lado de André Fernandes, que concorre à sucessão de José Sarto (PDT).

Na cidade da Região Metropolitana, Bolsonaro declarou apoio a Aginaldo, que comandou a Força Nacional durante a gestão do então chefe do Executivo.

Lá, o nome do PL enfrenta Waldemir Catanho (PT), que encabeça chapa apoiada pelo governador Elmano de Freitas, de quem foi secretário; Emília Pessoa (PSDB), que lidera um conglomerado de partidos de oposição; e o ex-prefeito e suplente de deputado Naumi Amorim, do PSD de Domingos Filho.

Segundo maior colégio eleitoral do Ceará e único além de Fortaleza que pode ter segundo turno, Caucaia apresenta cenário fragmentado, com postulantes tentando se firmar em meio à desistência do atual prefeito, Vitor Valim (PSB), em pleitear a reeleição.

Sem o pessebista na corrida, coube a Catanho representar o governismo local. Ex-titular da Articulação de Elmano, o petista junta, em seu palanque, a deputada federal Luizianne Lins e o deputado estadual e candidato Evandro Leitão, além do governador e de Camilo Santana, ministro da Educação. (Henrique Araújo)