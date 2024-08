Novo subtipo do vírus HIV circula no Brasil

Foto: National Institute of Allergy and Infectious Diseases / Unsplash IMAGEM mostra partículas víricas do HIV brotando de célula infectada

Um novo subtipo do vírus HIV, o vírus da Aids, está circulando em, ao menos, três estados brasileiros. A nova variante foi identificada em amostras de sangue de pessoas soropositivas com HIV do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Bahia.

Estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com instituição sul-africana. Os resultados foram publicados na revista especializada Memórias do Instituto Oswaldo Cruz e divulgados à imprensa pela Agência Bori na última sexta-feira, 16.

Conforme a Agência, a variante é resultado da mistura genética de dois tipos de HIV mais prevalentes no Brasil, chamados de B e C. A pesquisa identificou um portador do HIV em tratamento em Salvador, na Bahia, em 2019, com dois tipos diferentes do vírus.

O que sugere que os vírus podem ter se combinado no organismo de um paciente soropositivo para HIV e gerado padrões diferentes. A recombinante foi denominada CRF146_BC.

Segundo Joana Paixão Monteiro-Cunha, autora da pesquisa, o mais provável é que essa nova variedade tenha surgido em um paciente infectado, ao mesmo tempo, com os tipos B e C do vírus.

"Quando duas variantes diferentes infectam a mesma célula, podem se formar híbridos durante o processo de replicação do vírus e, destes, surgem os recombinantes", explica a pesquisadora.

DE acordo com Joana Paixão, as variantes encontradas nas diferentes regiões geográficas são descendentes de um mesmo ancestral. Ela explica que não há evidências de que o tratamento contra o vírus precise ser modificado.