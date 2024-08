Foto: Oeste Outra Vez/Divulgação Rodger Rogério em "Oeste Outra Vez", de Erico Rassi, na competição do 52º Festival de Cinema de Gramado

O cantor, compositor e ator cearense Rodger Rogério conquistou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante na 52ª edição do Festival de Cinema de Gramado, um dos principais eventos de cinema do Brasil. O artista ganhou o Troféu Kikito com o filme "Oeste Outra Vez". Na trama, ele interpreta o pistoleiro Jerominho. A obra se passa no sertão de Goiás e mostra um lugar no qual homens brutos que, ao não conseguirem lidar com as fragilidades, são abandonados pelas mulheres que amam. (Miguel Araújo)