Superlua encanta espectadores na Beira Mar, em Fortaleza

No céu desta noite, 19, foi possível ver a superlua, fenômeno que ocorre quando a Lua atinge seu perigeu, ou seja, o ponto mais próximo da Terra em sua órbita, fazendo com que ela apareça significativamente maior e mais brilhante. A Praia da Beira Mar, em Fortaleza, foi o cenário escolhido por muitos moradores e turistas para apreciar a beleza desse evento astronômico.

De acordo com o professor Dernival Carneiro, diretor do Planetário de Fortaleza, a superlua é uma combinação de uma Lua cheia com o perigeu. “O fenômeno é popularmente chamado de superlua, um termo criado por um astrólogo americano, chamado Richard Nolle, em 1979 . Na prática, trata-se de uma coincidência geométrica, onde a Lua cheia acontece quando ela está mais próxima da Terra”, explicou o professor.

A superlua é um evento que acontece a cada dois anos e proporciona uma vista impressionante.

Superlua encanta cearenses e turistas na noite desta segunda-feira, 19 Crédito: SAMUEL SETUBAL

O casal Neonete e Carlos Siqueira, natural do Macapá, se mudou para Fortaleza há um ano. Eles estavam entre os que se encantaram com o fenômeno. “Tem uma beleza muito grande nessa Cidade, é uma felicidade estar aqui em Fortaleza, uma cidade maravilhosa, que nos proporciona momentos únicos como esse”, destacou Neonete

Carlos acredita nas mudanças que a superlua pode fazer pela natureza e nas pessoas. Ele destacou que até em relação ao amor, percebeu uma diferença. "Estamos ainda mais felizes, meu dia a dia com ela é perfeito, e a lua serviu como um complemento para essa noite que estamos juntinhos perto do mar”, afirmou Carlos.

Edmilson Moreira, comerciante e morador há 15 anos de Fortaleza, expressou sua alegria ao ver a superlua. "Viver aqui é uma maravilha, e poder ver o pôr do sol e em seguida o nascimento da lua é algo que me deixa muito feliz. Esta noite a praia ficou ainda mais linda", disse Edmilson.

O fenômeno também coincidiu com o aniversário de 15 anos de Iasmin, filha de Crizandesson, que aproveitou a ocasião para um passeio especial com a família. “O clima está maravilhoso e a lua está incrível. Foi uma ótima oportunidade para comemorar o aniversário da minha filha”, afirmou Crizandesson.