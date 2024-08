Fórum de Formação Esportiva receberá medalhistas olímpicos em Fortaleza

Foto: CBC/Divulgação Emanuel Rego, medalhista olímpico e embaixador do CBC, no Fórum Estadual.

O Fórum Estadual de Formação Esportiva será realizado nesta quarta-feira, 21, em Fortaleza, com organização do Comitê Brasileira de Clubes (CBC) e receberá os medalhista olímpicos Lars Grael, Emanuel Rego e André Heller.

Com diversas palestras, o evento irá debater entre 14 horas e 19h30min, no Clube BNB, sobre "o CBC e a Universalização do Programa de Formação de Atletas Olímpicos com apoio dos Municípios e Estado". As inscrições já foram encerradas.

Convidado do evento, o velejador Lars Grael somou medalhas nos Jogos Olímpicos de 1988 e 1996. Ao lado dele estarão o jogador de vôlei de praia Emanuel Rego, medalhista em 2004, 2008 e 2012, e o ex-central de vôlei de quadra André Heller, ouro em 2004 e prata em 2008 pela modalidade.

De acordo com o presidente do Comitê Brasileiro de Clubes, Paulo Maciel, o evento terá como principal intuito o auxílio no crescimento do esporte.

“Realizar um congresso como este é colaborar com o desenvolvimento de atletas e auxiliar no crescimento do próprio esporte. Temos realizado um trabalho muito importante em diversas regiões do país, e estamos muito satisfeitos pela concretização de mais um evento, desta vez em Fortaleza”, ressaltou ele.

O Fórum Estadual de Formação Esportiva é realizado pelo CBC, em conjunto com o Instituto Federal do Ceará (IFCE), do Sindicato dos Clubes do Estado do Ceará (Sindiclube) e do BNB Clube Fortaleza, em parceria com o II Congresso Cearense de Gestão de Esporte.