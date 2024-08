Feira do setor automotivo projeta movimentar R$ 200 mi em Fortaleza

Foto: José Vitor/Divulgação Autop Autop será realizada no Centro de Eventos do Ceará

Os quatros dias de realização da Autop 2024 em Fortaleza deve movimentar R$ 200 milhões em negócios, segundo projeta a organização do evento.

Ao todo, são esperados mais de 40 mil visitantes do Brasil e América Latina. O público é formado por pessoal especializado do setor automotivo.

Realizada pelo Sistema Sincopeças Assopeças Assomotos (SSA-CE) a cada dois anos, a feira acontece entre os dias 21 e 24 de agosto, no Centro de Eventos do Ceará.

"Estamos muito orgulhosos de organizar um evento desta magnitude, que não só movimenta a economia, mas também fortalece as relações entre profissionais e empresas do setor", destaca Ranieri Leitão, Presidente do SSA-CE.

Inovação e tendências

A Autop 2024 reúne cerca de 300 marcas do setor automotivo e, segundo Leitão, "as principais empresas e parceiros do setor" devem preparar lançamentos e tendências para este mercado.

"Este é o momento ideal para conhecer as novas tendências, fechar negócios e se preparar para o futuro do mercado automotivo", reforça.

Serviço

Autop 2024

Data: 21 a 24 de agosto de 2024

Local: Centro de Eventos do Ceará, Fortaleza

Informações e programação completa: https://autopceara.com.br/

