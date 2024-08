Reforma da praça Almirante Saldanha deve terminar no segundo semestre de 2025

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 13.08.24 - Obra na praça Almirante Saldanha, DRAGÃO DO MAR (FCO FONTENELE / O POVO)

No cruzamento da rua Almirante Jaceguai com a avenida Pessoa Anta, ao lado do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), os tapumes que circundam a praça Almirante Saldanha – antes conhecida como praça da Alfândega —, no centro de Fortaleza, chamam a atenção de quem passa por lá. As estruturas foram erguidas para que o local seja requalificado. Obra tem um prazo de conclusão para o segundo semestre de 2025.

A reforma foi anunciada em 11 de julho pelo Governo do Ceará, que informou que a intervenção é realizada por uma parceria entre a Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) e a Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-Ce).

O POVO foi até o local no último dia 13 de agosto para ver como estava o andamento da obra e, no dia, ainda não tinha sido instalada a placa de sinalização da reforma, mesmo com a estrutura de interdição já erguida no local.

Conforme informou a Secult, as obras iniciaram após a emissão da licença ambiental e do alvará de construção, emitido em 26 junho, e a partir disso, o Governo do Estado iniciou o isolamento da praça e o planejamento e aferições para que a reforma fosse iniciada.

“A obra de reestruturação urbanística da Praça Almirante Saldanha, que cerca o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, segue normalmente, sem intercorrências e dentro do planejamento da Superintendência de Obras Públicas (SOP)”, informou a pasta.

“Com investimento de R$ 5.159.702,11, a obra na Praça contempla uma área total de 24.065,42m², compreendida entre a Avenida Almirante Jaceguai, trechos da Rua José Avelino, da Avenida Almirante Barroso (Av. Pessoa Anta) e da Rua Boris”, alinhou o órgão estadual.

A Câmara dos Vereadores de Fortaleza autorizou a cessão da Praça Almirante Saldanha pela Prefeitura e, agora, o processo de cessão está em trâmite entre as instâncias Municipal e Estadual. Conforme o texto publicado no Diário Oficial do Município em 26 de dezembro de 2023, a cessão de uso do bem público municipal terá o prazo de 35 (trinta e cinco) anos, a contar da data da assinatura da outorga, podendo ser renovado por igual período, caso haja interessepúblico.

A Superintendência de Obras Públicas realizará as obras em quatro etapas, sendo a 1ª fase com o cercamento da obra, demolição dos equipamentos existentes, recuperação da estrutura de equipamentos que permanecerão no local.

Seguindo com a segunda etapa, consistirá na conformação e compactação da base – intervenções no piso — e instalações elétricas, sendo os postes e o sistema de iluminação pública. A terceira fase é a concretagem do novo piso e a última, é a colocação de novos equipamentos — bancos, lixeiras, luminárias, além das pinturas de meio fio.

A pasta da Cultura complementou dizendo que o projeto elaborado não obstrui a circulação de pedestres, nem o acesso ao Centro Dragão do Mar. Saiba como acessar o equipamento cultural:

- Rampa do mural de Aldemir Martins, com entrada pela Av. Pessoa Anta;

- Entrada dos Museus, pela Av. Presidente Castelo Branco;

- Rua José Avelino, na altura do Espaço Rogaciano Leite Filho.

- Rua Almirante Tamandaré (na altura do antigo Bexiga)



ERRAMOS: ao contrário do que foi publicado anteriormente, a cessão da Praça Almirante Saldanha ainda está em tramitação

Atualizada às 17h28 de 20/08/2024