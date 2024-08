Ceará é o segundo estado do Nordeste com o maior número de superinteligentes

Foto: adobe stock Ceará tem 46 pessoas consideradas "superdotadas"

O Ceará é o segundo estado do Nordeste com o maior número de pessoas consideradas superinteligentes, com 46. Conforme mapeamento feito pela Associação Mensa Brasil, divulgado no último dia 18, a unidade federativa fica atrás apenas da Bahia, que contabiliza 134 indivíduos desse porte.

Entidade congrega pessoas com altas capacidades intelectuais, que também são chamados de "superdotados". Para ser considerado desse nível é preciso apresentar um Quociente Intelectual (QI) acima de 98% da população em geral, comprovado por teste referendado de inteligência.

No levantamento feito pela associação, a Bahia é o estado do Nordeste que aparece com o maior número de pessoas consideradas superinteligentes, com 134 indivíduos se encaixando nesse perfil. Em seguida aparecem no mapeamento: Ceará (46), Pernambuco (45), Rio grande do Norte (28) e Paraíba (27).

Entre os superdotados cearenses, 37 (80%) são do sexo masculino e nove são do sexo feminino. Idades dos indivíduos classificados dessa forma no Estado vão de 4 a 58 anos.

Considerando a faixa etária dos superinteligentes localizados no Ceará, 17 são crianças, o que equivale a 36% do total identificados no Estado. Por esse recorte a unidade federativa aparece em terceiro no Nordeste. Cinco primeiros são: Bahia (53), Pernambuco (19), Ceará (17), Maranhão (10) e Paraíba (10).

Cinco estados do NE com o maior número de superinteligentes

Bahia (134) Ceará (46) Pernambuco (45) Rio grande do Norte (28) Paraíba (27)

Brasil tem quatro mil pessoas superinteligentes identificadas



Em todo Brasil, o mapeamento da Associação Mensa Brasil, que é representante oficial da Mensa Internacional, identificou cerca de quatro mil superinteligentes. Desses, 1283 são crianças e adolescentes.

No cenário nacional, o Ceará aparece em 11° quanto ao número de superdotados. Três primeiros são: São Paulo (1700), Rio de Janeiro (423) e Minas Gerais (322) (veja lista completa abaixo).



De acordo com Mensa Brasil, houve um crescimento de mil novos identificados no País nos últimos seis meses. Identificação acelerada se deve ao uso de inteligência artificial.

“Identificar pessoas com inteligência alta é ferramenta fundamental para ajudar o Brasil a desenvolver políticas públicas de superdotação e altas habilidades, que hoje não alcançam a população a ser atendida. Se até 11% da população é superdotada e menos de 27 mil têm atendimento na educação escolar, por exemplo, significa que o Brasil falha em identificá-los”, destaca Carlos Eduardo Fonseca, presidente da organização.

Dez estados brasileiros com o maior número de superdotados