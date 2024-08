Prédio desaba no Itaperi, em Fortaleza

Foto: Reprodução | CBMCE Prédio desabou e resultou na morte de um homem

Um homem de cerca 50 anos morreu durante o desabamento de um prédio na tarde desta quarta-feira, 21, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

De acordo com órgão, o imóvel é particular e por um tempo abrigou o antigo Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos, da Universidade Estadual do Ceará (Iepro/Uece). O contrato entre proprietários e entidade de ensino já foi encerrado e o imóvel, que estava desocupado, iria ser demolido.

A vítima que morreu na ocorrência guardava o carro no terreno onde o prédio se situava. Conforme apuração do O POVO, ao saber da futura demolição, o homem teria pedido aos donos para retirar algumas portas e janelas da edificação.

Durante ação de retirada, o telhado e a parede romperam, levando o teto a desabar sobre a vítima, que veio a óbito. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para a ocorrência.

Procurada pelo O POVO, a Defesa Civil de Fortaleza informou, às 21 horas, não ter recebido acionamento para a ocorrência, que ocorre por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Atualizada às 21h20min