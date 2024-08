Unidade da Casa do Cidadão é inaugurada no shopping RioMar Kennedy em Fortaleza

Foto: Mariana Parente/Secretaria da Proteção Social (SPS) OITAVA unidade da Casa do Cidadão é inaugurada

A nova unidade da Casa do Cidadão, gerida pela Secretaria da Proteção Social (SPS), foi inaugurada no shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira, 22. O governador Elmano de Freitas e a secretária da SPS, Onélia Santana, estiveram presentes na inauguração.

Com a inauguração desta unidade, já são cinco Casas do Cidadão em Fortaleza: na Assembleia Legislativa (Alece), Câmara de Vereadores, nos shoppings Benfica, Iguatemi e agora, RioMar Kennedy; em Barbalha; e também no município de Maracanaú.

A unidade funcionará no piso L2, próximo às Lojas Americanas, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O agendamento pode ser feito de maneira simples no site da SPS, na aba Minha Agenda Virtual.

O equipamento é o oitavo a ser entregue na gestão de Elmano. Outra unidade mais recente foi o Vapt Vupt, no Centro da Capital, que segundo a secretária da SPS, Onélia Santana, chega a realizar três mil atendimentos por dia. O equipamento foi inaugurado em julho de 2023.

Serviços disponíveis

Dentre os serviços oferecidos estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) e o Atestado de Antecedentes Criminais, feitos pela SPS, emissão de declaração da inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), Seguro Desemprego, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) virtual, entre outros.

Outros órgãos além da SPS estarão disponíveis ofertando serviços diversos. Entre eles, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), Sistema Nacional de Emprego (Sine) do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT).

Nova unidade em shopping visa facilitar a vida do cidadão

De acordo com a titular da SPS, Onélia Santana, a ideia da nova unidade ser em um shopping center, localizado em um bairro residencial de grande fluxo, é “facilitar a vida do cidadão” com vários serviços.

“É um espaço com vários serviços como por exemplo, a retirada da Carteira de Identidade Nacional, Cadastro de Pessoa Física (CPF). Temos parceria com vários órgãos como AMC, Cagece, Detran”, explica.

“São serviços importantes para que possamos estar mais próximos da população. Sabemos que o fluxo de pessoas que frequentam o shopping é muito grande. É necessário que o serviço público esteja mais próximo dessas pessoas”, afirma Onélia.

Ainda de acordo com a secretária, é importante realizar o agendamento no site, assim, o atendimento é garantido. “Mesmo se o cidadão não conseguir realizar o atendimento, pode se dirigir até a unidade e obter um dos serviços”, explica.

Para realizar a emissão da carteira de identidade, são necessários o registro de nascimento, comprovante de residência e algumas solicitações. O CIN é emitido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Previsão é de 200 atendimentos por dia

O governador Elmano comenta que o objetivo é aproximar o Governo, seus serviços e informações da população cearense. “Às vezes a pessoa precisa de uma declaração do CadÚnico e muitas vezes, ela precisa disso na sua casa”.

Elmano ainda explica que a região — do bairro Presidente Kennedy — é a que possui a maior densidade demográfica em Fortaleza. “Aqui moram muitas pessoas, muitas famílias e vamos colocar todos esses serviços à disposição da população”, afirma.

De acordo com o governador, a previsão é que sejam realizados 200 atendimentos por dia. “O objetivo [da nova unidade] é garantir a facilidade de acesso desses serviços à população, [garantir] que a pessoa resolva tudo próximo a sua casa”.

“Tudo isso facilita a vida do cidadão. Facilita o trânsito da cidade, favorece a uma melhor qualidade de vida. É tempo a mais que ela [pessoa] dedica a si com a sua família, invés de estar indo para um lugar longe de casa”, completa.

Ainda segundo ele, a inauguração irá ajudar na movimentação econômica, mantendo e ampliando empregos.



Serviço

Casa do Cidadão do shopping RioMar Kennedy

Quando: de segunda-feira a sexta-feira

Horário: das 08h às 17h

Onde: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Presidente Kennedy. Piso L2.



Agendamento: site da SPS, na aba Minha Agenda Virtual.