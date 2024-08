Beira Mar recebe Feira de Pequenos Negócios do Fortaleza Capacita

Foto: FÁBIO LIMA Feira de Pequenos Negócios começa nesta sexta, 23, será na Avenida Beira Mar em frente ao Parque Bisão

Empreendedores do programa Fortaleza Capacita participarão da Feira de Pequenos Negócios que ocorrerá na Avenida Beira Mar a partir desta sexta-feira, 23, até domingo, 25, das 16h às 21h.

A feira é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e contará com programação musical com artistas locais e terá acesso livre para todos os públicos.

O evento também beneficiará mulheres do Programa Nossas Guerreiras, além de empreendedoras do Programa Feiras de Pequenos Negócios e costureiras do Projeto Costurando o Futuro.

De acordo com a SDE, o propósito é “dar visibilidade aos projetos e ações realizadas pela área do Desenvolvimento Econômico, trazendo gastronomia, moda, design e artesanato local para fortalezenses e turistas”.

Serão pelo menos 25 expositores, além de praça de alimentação e atendimento de massoterapeutas com deficiência visual do Projeto Visão nas Mãos, que custará R$ 20 por sessão.

Feira de Pequenos Negócios do Programa Fortaleza Capacita

Quando: 23, 24 e 25/08 (sexta, sábado e domingo)



Onde: Avenida Beira-Mar, em frente ao Parque Bisão - Mucuripe



Horário: 16h às 21h



