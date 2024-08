Camilo anuncia que vai tirar férias no Ministério para se dedicar à campanha

A campanha de Evandro Leitão (PT) à Prefeitura de Fortaleza contará com o engajamento do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), que tirará férias em prol dessa disputa, e com nova agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no primeiro turno. As informações foram dadas pelo ex-governador neste sábado, 24, na inauguração do Comitê Central petista, localizado na avenida Washington Soares.

"Eu vou entrar na campanha fortemente aqui em Fortaleza. Aliás, eu vou até tirar férias para entrar na campanha aqui em Fortaleza, porque eu quero bem a Fortaleza e Fortaleza precisa mudar os seus rumos", disse Camilo. Em seguida, completou: "Aliás, Evandro, o Lula mandou um abraço para você e disse que ainda vem aqui no primeiro turno na sua campanha em Fortaleza".

O presidente esteve na capital cearense três vezes neste ano. Na última passagem, realizada no início deste agosto, ele participou da convenção partidária que oficializou Evandro como candidato na corrida pelo Paço Municipal."Governar tem que ter apoio. Governar tem que ter ajuda do Governo do Estado e do Governo Federal e o Evandro é o único candidato de Fortaleza que conta com o apoio do governador Elmano de Freitas e do presidente Lula. Portanto, o Evandro vai ter condições de trazer os recursos necessários", apontou Camilo.

Sem citar nomes, o ministro também criticou outras candidaturas que não se encaixam nesse perfil. "Essa é uma eleição que o lado de lá, da mentira, da fake news, das pessoas tentando manchar a honra do nosso candidato. Nós não vamos cair no jogo deles", afirmou, acrescentando que "o povo de Fortaleza não quer briga e nem ódio".

O governador Elmano foi na mesma linha. "E nós vamos poder dizer ao nosso povo: 'qual a candidatura que pode, invés de ficar fazendo intriga com o governador e com o presidente, vai estar de mãos dadas com eles?"."Essa é a candidatura é a do Evandro. Sabe por quê? Porque o prefeito que está aí, esse, nós demos a chance a ele e ele, infelizmente, abandonou o povo mais pobre da cidade de Fortaleza, priorizando outras coisas", seguiu o chefe do Executivo cearense, referindo-se ao prefeito José Sarto (PDT).As candidaturas de André Fernandes (PL) e Capitão Wagner (União Brasil) também foram lembrados no discurso dos petistas. "Uma é [Jair] Bolsonaro (PL) declarado. Outra é Bolsonaro envergonhado", sem citar nomes, disse Elmano.

Evandro, por sua vez, alegou que a gestão de Sarto, além de "ausente", "enganou", "abandonou" e "negligenciou" a Cidade. Quanto a Fernandes, o petista lamentou ter sido colega do bolsonarista na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). "Infelizmente, o desequilíbrio predomina. Infelizmente, os comportamentos não são aqueles que o fortalezense deseja". Wagner também foi mencionado pelo candidato do PT. "O outro, um bolsonarista enrustido, que acredita em armas, nas soluções da segurança pública passando pelo armamento, pelos motins e pelas rebeliões", afirmou.

Evandro também usou o discurso para agradecer ao deputado federal Célio Studart (PSD); à secretária estadual da Cultura, Luisa Cela (PSB); e a vereadora Enfermeira Ana Paula (sem partido). "Pessoas que também são importantes, que, com seus gestos, terão o meu reconhecimento", afirmou Evandro.

Luisa e Ana Paula disputavam a vaga de candidata a vice-prefeita na chapa petista, enquanto Célio tinha colocado seu nome à disposição para encabeçar chapa própria. O PSD, no entanto, indicou a deputada estadual Gabriella Aguiar para a formação.