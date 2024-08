Debates e pesquisas: a maratona do O POVO

Foto: Montagem Jornal O Povo Candidatos a prefeito de Fortaleza em 2024: Capitão Wafner (União) , José Sarto (PDT), André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e Eduardo Girão (Novo).

A contagem regressiva já começou para o domingo, 6 de outubro. Candidatos se desdobram para cumprir duas, três, quatro agendas por dia. E, mesma toada, o Grupo de Comunicação O POVO corre na cobertura das eleições. Só nesta semana, foram divulgadas três pesquisas das disputas pelas prefeituras dos maiores municípios do Ceará: Fortaleza, Caucaia e Juazeiro do Norte.

Na Capital, mais uma rodada da pesquisa Datafolha já considera as primeiras agendas dos postulantes. Capitão Wagner (União Brasil) segue na liderança, com 29%, mas aparece com 3 pontos percentuais a menos do comparativo de junho.

O prefeito José Sarto (PDT) vê os reflexos de sua campanha, com o estilo "zoeiro" e as falas duras contra adversários. A maior variação foi dele, que ganhou 4 pontos percentuais, agora com 23%.

André Fernandes (PL), com 16%, e Evandro Leitão (PT), com 10%, tiveram, cada um, dois pontos a mais. As variações ficam dentro da margem de erro máxima da pesquisa, mas dão um tom neste início.

Em Caucaia, o cenário é também embolado na pesquisa AtlasIntel. Mesmo de "fora" do município, Waldemir Catanho (PT) e Coronel Aginaldo (PL) despontam na briga pela liderança, em um desenho da polarização nacional, o candidato de Lula (PT) contra o de Jair Bolsonaro (PL). Emília Pessoa (PSDB) e o ex-prefeito Naumi Amorim (PSD) também somam bem na disputa no único município, além de Fortaleza, que tem segundo turno.

Pesquisa Atlas em Juazeiro mostra um cenário mais "tranquilo" para Glêdson Bezerra (Podemos). Ele tem 53,4%, contra 42,4% de Fernando Santana (PT). A semana também teve espaço para debates, porque, se, no levantamento, a maré foi calma, não se viu o mesmo no evento promovido pelo O POVO no município. Acusações, ironias e até correções de português.

Além de Juazeiro postulantes de Crato e Barbalha também ficaram frente a frente. Os candidatos de Fortaleza, Caucaia e Eusébio já estão no aquecimento. Muita água ainda vai rolar até a eleição, mas o caminho já está sendo narrado.