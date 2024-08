TRE realiza busca e apreensão em comitê

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) realizou, ontem, ação de busca e apreensão no comitê central do candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante. Ação apurou denúncia de distribuição de camisas "contendo elementos explícitos de propaganda eleitoral".

Procurado pelo O POVO, o TRE-CE disse que a "Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral não constatou conduta ilícita em averiguação no comitê do candidato Evandro Leitão".

A assessoria da campanha do candidato do PT reforçou que "o TRE realizou visita rotineira ao comitê e que não constatou qualquer irregularidade". (Gabriela Almeida)