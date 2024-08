Um mês depois, Fortaleza é um dos principais destinos do programa Voa Brasil

Foto: FCO FONTENELE MOVIMENTAÇÃO de passageiros no Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza

No primeiro mês de vendas de passagens aéreas por meio do programa Voa Brasil, cerca de 8 mil bilhetes foram comercializados. Neste contexto, Fortaleza é o terceiro principal destino.

As capitais do Nordeste são os principais alvos dos compradores dos bilhetes. A liderança fica com Natal-RN, depois vem Recife-PE. Ainda aparecem bem nas buscas as cidades de Salvador-BA e João Pessoa-PB. O levantamento foi divulgado pelo portal G1.

O programa Voa Brasil tem como foco a oferta de passagens aéreas a R$ 200 para aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ao todo, 3 milhões de bilhetes devem ser comercializados através do programa.

A primeira fase é destinada exclusivamente aos aposentados, que podem adquirir duas passagens domésticas de ida e volta, que são intransferíveis.

A principal regra do Voa Brasil é a determinação de que o beneficiário não tenha viajado de avião nos últimos 12 meses, além de possuir conta gov.br com nível prata ou ouro. A iniciativa é uma parceria do Governo Federal com as companhias áreas como forma de diminuir a taxa média de ociosidade das aeronaves, que entre janeiro e junho deste ano foi de 20%. A segunda etapa do programa está prevista para o primeiro semestre de 2025 e deve beneficiar estudantes do ensino público. (Samuel Pimentel)