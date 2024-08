Wagner e Sarto na dianteira

Foto: o povo Capa

Com a campanha eleitoral na eleição de 2024 em curso, foi divulgada a primeira pesquisa Datafolha para a Prefeitura de Fortaleza após o início desse período. O levantamento, que figura na manchete do O POVO de sexta-feira, 23, mostra Capitão Wagner (União Brasil) e o prefeito José Sarto (PDT) na frente em intenções de voto. Wagner tem 29%. Sarto tem 23%. Os dois estão tecnicamente empatados. André Fernandes (PL) aparece com 16%. Evandro Leitão (PT) tem 10% e Eduardo Girão (Novo), 5%. A pesquisa foi contratada pelo O POVO.